Liga, il Barcellona vince ancora: Ferran Torres e Depay stendono l’Elche

Continua a vincere il Barcellona allenata da Xavi Hernandez, che supera per due reti a uno l’Elche in trasferta trovando l’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato. La sfida è stata decisa grazie ai gol di Ferran Torres e Memphis Depay, che hanno reso inutile l’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Fidel.

Dopo un inizio di campionato difficile, dunque, i Blaugrana continuano a vincere e risalire la classifica: attualmente gli uomini di Xavi sono terzi in graduatoria, con tre lunghezze di vantaggio sul quinto posto occupato dall’Atletico Madrid.

Foto: Twitter Barcellona