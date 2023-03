Liga, il Barcellona passa in casa dell’Athletic Bilbao. Finisce 1-0, decide Raphinha

Con un gol di Raphinha nei minuti di recupero del primo tempo, il Barcellona ha vinto 1-0 in casa dell’Athletic Bilbao. Un successo foindamentale per gli uomini di Xavi, che riescono a difendere il +9 sul Real Madrid, in vista del clasico di domenica prossima.

Il Barcellona infatti arriverà all’appuntamento del Camp Nou con 65 punti, contro i 56 dei blancos.

Foto: twitter Barcellona