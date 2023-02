Liga, il Barcellona non si ferma più. Battuto il Betis 2-1

Quarta vittoria di fila in Liga per il Barcellona che va a vincere sul difficile campo del Betis per 2-1, nella gara che vedeva il ritorno in campo di Lewandowski dopo la squalifica di 3 giornate. Un successo arrivato grazie ai gol di Raphinha, che ha aperto le danze al 65′ e il raddoppio di Lewandowski all’80’ . Nel finale, un autogol di Koundé all’85’ ha riaperto le speranze per il Betis, ma senza esito.

Il Barcellona sale a 50 punti, momentaneamente a +8 sul Real Madrid, fermo a 42 ma con una gara in meno.

Foto: Instagram Barcellona