Liga: il Barcellona in 10 (espulso Lewandowski) e sotto di un gol, rimonta e vince con l’Osasuna. Decisivi Pedri e Raphinha

Il Barcellona soffre tantissimo ma alla fine, da grande squadra, rimonta e vince in casa dell’Osasuna. Una partita che sembrava stregata per i catalani, soprattuto nel primo tempo. Vantaggio dell’Osasuna al 6′ con Garcia. Poi, il protagonista diventa un Lewandowski nervoso, che nel giro di 20 minuti, si prende due gialli e lascia il Barça in 10.

Xavi cambia, nella ripresa dentro Gavi e Raphinha. Arriva il pareggio di Pedri al 54′. Nel finale, nel momento di massima sofferenza, invenzione di de Jong e colpo di testa di Raphinha, che regala un successo clamoroso ai catalani.

Il Barcellona sale a 37 punti, con il Real fermo a 32, ma impegnato giovedì.

Foto: twitter Barcellona