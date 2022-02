Liga, Il Barcellona batte 4-2 l’Atletico. Sorpasso in zona Champions

Vittoria prestigiosa per il Barcellona di Xavi, che ha la meglio per 4-2 nel big match contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Tre punti che permettono ai catalani di superare l’Atletico in zona Champions.

Avanti i Colchoneros con Carrasco già dopo 8 minuti, prima del temibile tris infilato dai blaugrana nel primo tempo con Jordi Alba, Gavi e Araujo. Nella ripresa, arriva il poker segnato da Dani Alves (espulso poi al 69’), prima della definitiva rete del grande ex Suarez valida solo ad accorciare lo svantaggio.

In classifica, il Barcellona si porta a 38 punti, l’Atletico resta a 36.

