Liga: il Barça torna al successo, 2-1 al Villarreal. Si ferma ancora Messi

Il Barcellona torna al successo dopo il tonfo di Granada piegando il Villarreal per 2-1. Apre le marcature Griezmann di testa su corner di Messi. Lo stesso argentino poco dopo si ferma a bordo campo per un problema muscolare, ma rientra regolarmente. Intanto, raddoppia Arthur con un missile terra-aria dai 40 metri. Poco prima dell’intervallo, però, Santi Cazorla emula il brasiliano e con il sinistro batte Ter Stegen. Nella ripresa Messi rimane negli spogliatoi e al suo posto dentro Dembele. Le condizioni del numero dieci blaugrana restano da valutare. Valverde per il momento sorride.

Foto: Bleacher Report