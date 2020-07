Liga, il Barça tallona il Real (-1): questa sera la risposta dei blancos

Con la vittoria ai danni del Valladolid, il Barcellona di Setien tiene la scia del Real Madrid in vetta alla classifica in questo rush finale per aggiudicarsi il titolo di campione di Spagna. Anche se per pochi giorni i catalani sono riusciti ad avvicinarsi ai blancos (-1), stasera però gli uomini di Zidane scenderanno in campo all’Estadio Nuevo Los Cármenes contro il Granada – ormai salvo -, in una gara che sulla carta sembra facilissima per i madrileni che si apprestano a chiudere la 36esima giornata della Liga provando a ristabilire il vantaggio (in caso di vittoria: +4) sul Barcellona. Nel pomeriggio altre due partite, Alaves-Getafe e Villareal-Real Sociedad.

Foto: profilo twitter Real Madrid