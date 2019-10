Liga: il Barça stende 5-1 il Valladolid. Per Messi doppietta e 50 reti su punizione

Il Barcellona stende il Real Valladolid grazie alle reti di Lenglet, Vidal, Suarez e Messi che sigla una doppietta e raggiunge anche quota 50 gol su calcio di punizione (44 gol in blaugrana e 6 con l’Argentina). Per gli ospiti segna Kiko e finisce 5-1 con la formazione di Valverde che vola in vetta a quota 22.

Foto: Liga Twitter