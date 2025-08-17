Liga, gol e spettacolo tra Athletic Bilbao e Siviglia. I baschi vincono 3-2

17/08/2025 | 22:01:48

Grappoli di gol in Liga nella gara delle 19.30, una sfida tra culture diverse, quella basca e andalusa. L’Athletic Bilbao si impone sul Siviglia per 3-2. Grande primo tempo dell’Athletic che scappa sul 2-0, con le reti di Nico Williams su rigore e successivamente trovando il raddoppio con Sannadi.

Nella ripresa, risposta veemente del Siviglia, che riesce a rimontare i due gol, accorciando prima con Lukebakio (60’) e pareggiando successivamente con Agoumé al 72’.

Ma nel finale, il Bilbao ha la reazione finale e vince con la rete di Navarro all’81’.

Foto: X Athletic