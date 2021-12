Liga, fuga Rel. Basta un gol di Benzema per stendere l’Athletic Bilbao

Il Real Madrid batte 1-0 l’Athletic Bilbao e va in fuga in vetta alla classifica della Liga. Agli uomini di Ancelotti basta un gol di Benzema al 40′ per stendere i baschi.

Gara poi controllata dai blancos che portano a casa un successo fondamentale.

In classifica, il Real sale a 36 punti, a +7 sull’Atletico Madrid che sarà impegnato domani. Foto: Twitter Real