Liga, fuga Barcellona: battuto 2-1 l’Atletico Madrid. Decide Lewandowski

04/04/2026 | 23:24:20

Il Barcellona rischia di aver dato una spallata importante alla Liga. I blaugrana vincono 2-1 in casa dell’Atletico Madrid e sfruttano la sconfitta del Real Madrid nel pomeriggio. A Giuliano Simeone ha risposto Marcus Rashford, ma è servito l’ingresso in campo di Robert Lewandowski che da vero rapace d’area di rigore ha spinto in porta di spalla una deviazione ravvicinata di Musso. Atletico in 10 dal 43′ per un rosso a Nico Gonzalez. Estasi totale invece per il Barcellona, che con questa vittoria si porta a +7 dal Real Madrid.

Foto: sito Barcellona