Liga, frenata Atletico: il Celta Vigo pareggia al 90′ con Facundo Ferreyra

L’Atletico Madrid è sempre in testa alla Liga ma la sua marcia stasera ha subito una leggera frenata. I Colchoneros vengono raggiunti al 90′ dal Celta Vigo: ospiti che sono stati i primi ad andare in vantaggio con Santi Mina, poi la doppietta di Luis Suarez, ma al 90′ è arrivato il definitivo 2-2 siglato da Facundo Ferreyra. La squadra di Simeone sale così a quota 51: Real e Barça sono a -8, ma hanno una gara in più.