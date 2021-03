Liga, frena l’Atletico: è 0-0 con il Getafe

Risultato ad occhiali per l’Atletico Madrid sul campo del Getafe. Uno 0-0 abbastanza bugiardo, comunque, per le occasioni viste in campo, da una parte e dall’altra, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi.

Atletico che non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica nel finale, vista l’espulsione di Nyom al 70′.

In classifica, i colchoneros salgono a 63 punti e ora sono a +6 sul Real Madrid (57) e occhio lunedì al Barcellona, che vincendo con l’Huesca, si porterebbe a sole 4 lunghezze da Simeone e co.

Il Getafe sale a 28, abbastanza tranquillo al momento a +5 sulla zona retrocessione.

