Liga, frena il Real Madrid. Solo 1-1 in casa dell’Osasuna. Espulso Bellingham

Il Real Madrid non riesce ad allungare in classifica, perdendo l’occasione per mettere pressione alle avversarie. I Galacticos impattano 1-1 in casa dell’Osasuna. Apre le marcature Mbappé al 15′. Poi Bellingham si fa espellere al 39′, mettendo nei guai i suoi. Ne approfitta l’Osasuna che pareggia nella ripresa con Ante Budimir e nel finale sfiora il colpaccio.

In classifica, la frenata del Real può far approfittare l’Atletico che alle 18.30 può superare i rivali in classifica.

Foto: sito Real Madrid