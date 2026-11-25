Liga, Fermin Lopez squalificato per due giornate: respinto il ricorso del Barcellona

25/11/2026 | 16:19:28

La Commissione incaricata da La Liga ha respinto il ricorso del Barcellona e ha sancito la squalifica di due giornate per Fermin Lopez. Il trequartista Blaugrana, nel corso della partita contro il Villarreal, è stato espulso per proteste dalla panchina, come annotato dall’arbitro Alejandro Hernandez Hernandez: “Per essersi alzato dalla panchina e avvicinarsi al quarto arbitro, persino posizionandosi a distanza ravvicinata e protestando ad alta voce, ripetendo più volte l’espressione ‘Non prendermi in giro!'” Osservo anche che il giocatore ha lasciato il campo ed è andato negli spogliatoi prima che gli venisse mostrato un cartellino rosso”. Il classe 2003 salterà le sfide contro il Deportivo e l’Atletico Madrid.

Foto: X Barcellona