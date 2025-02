Liga, è guerra al Manchester City: club denunciato alla Commissione Europea. Il motivo

E’ guerra aperta tra la Liga e il Manchester City. Javier Tebas ha annunciato che la lega spagnola ha presentato un reclamo presso la Commissione Europea sostenendo che il Manchester City ha violato la normativa UE sulla concorrenza spiegando che la denuncia è collegata al regolamento sulle sovvenzioni estere. Secondo LaLiga, come si legge su Marca, il City avrebbe ricevuto sussidi esteri dagli Emirati Arabi Uniti che gli hanno consentito di migliorare la propria posizione competitiva e di causare notevoli distorsioni nei vari mercato nazionali e continentali.

Queste le parole del presidente Tebas: “Tutto quello che fanno è pensare a come eludere le regole e i regolamenti. Abbiamo segnalato questo all’Unione Europea con dati e cifre. – spiega Tebas – Perché? Perché è una squadra inglese che non fa parte dell’UE, ma ha attività commerciali in Europa ed è davvero importante che tutti i club siano soggetti a regole di trasparenza e governance e a una vera competizione nel settore finanziario e sportivo della loro attività”.

Foto: logo Liga