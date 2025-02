Liga, denunciato il Real Madrid alla RFEF per la lettera sul caso arbitraggi

Stasera il Real Madrid giocherà una delle partite più importanti della stagione. Le Merengues sfideranno infatti il ​​Manchester City all’Etihad Stadium nella sfida playoff della UEFA Champions League. Ma il club di Perez è coinvolto anche in un altra battaglia, questa volta però lontana dai campi da calcio. La società ritiene di essere stata vittima di diversi errori arbitrali, in particolare durante la sconfitta contro l’Espanyol di dieci giorni fa. Oltre al gol annullato a Vinicius Jr, è stata soprattutto la violenta entrata di Carlos Romero su Kylian Mbappé a scatenare l’indignazione dell’intero ambiente Blancos. Da allora, il Real ha diffuso una serie di comunicati stampa pesantissimi, nei confronti delle istituzioni arbitrali spagnole. Il presidente Tebas, aveva preannunciato provvedimenti legali per via della lettera presentata dallo stesso club nei confronti degli organismi arbitrali: “Presenteremo sicuramente una denuncia, così come abbiamo presentato una denuncia contro Real Madrid TV. Vediamo la denuncia, se è indirizzata al club, alla persona che ha firmato la lettera, al consiglio di amministrazione. Stiamo analizzando la questione a livello legale, ma ovviamente questo tipo di notizie non possono essere ammesse perché sono falsità o mezze verità che mirano a condizionare questioni che non possono essere condizionate.”

E così è stato: Cadena COPE e AS hanno annunciato infatti che LaLiga ha deciso di denunciare il Real Madrid alla Commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola (RFEF), proprio per la lettera in cui i campioni spagnoli chiedevano in particolare le registrazioni audio degli arbitri e una profonda riforma del sistema arbitrale della Liga, accusato di essere “difettoso” , “corrotto” e “fraudolento”.

Foto: X Tebas