Liga: Capa non basta all’Athletic, l’autogol di Nunez salva il Siviglia

Si conclude la gara tra Siviglia e Athletic Bilbao valida per la 19esima giornata. Apre le marcature Capa al 15′ per gli ospiti, ma al 60′ un autogol di Nunez pareggia i conti e salva gli andalusi che restano al terzo posto a quota 35. I baschi salgono, invece, in settima posizione con 29 punti.

Foto: Liga Twitter