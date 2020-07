Liga, cala il sipario: si salva il Celta Vigo, retrocesso il Leganés

Dopo la vittoria del Real Madrid nella scorsa giornata che ha conquistato in anticipo, oggi al triplice fischio – ultima giornata – sono arrivati i verdetti definitivi della Liga Santander. Oltre ai blancos in Champions League si sono qualificati, Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia. In Europa League invece andranno Villarreal e Real Sociedad, con il Granada che finisce ai preliminari per l’ultimo posto europeo a disposizione. Retrocedono in Segunda División Leganes, Maiorca ed Espanyol mentre si salva il Celta Vigo.

CLASSIFICA: Real Madrid 87, Barcellona 82, Atletico Madrid 70, Siviglia 70, Villarreal 60, Real Sociedad 56, Granada 56, Getafe 54, Valencia 53, Osasuna 52, Athletic Bilbao 51, Levante 49, Valladolid 42, Eibar 42, Real Betis 41, Alaves 39, Celta Vigo 37, Leganes 36, Maiorca 33, Espanyol 25.

Foto: profilo twitter La Liga