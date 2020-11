Liga, cade il Real Madrid: l’Alaves vince 2-1

Brutta frenata per il Real Madrid che perde in casa contro l’Alaves 2-1. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie al rigore trasformato alla perfezione di Perez. Nella ripresa arriva il raddoppio dell’Alaves grazie a Joselu che al 49′ lancia una sassata verso la porta dei Blancos. All’86’ Casemiro ha provato a riaprila senza però riuscire a trovare la via del pari definitivo. Vittoria fondamentale per gli ospiti che continuano la striscia di risultati positivi.

Foto: twitter uff Real Madrid