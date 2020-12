Liga, Benzema stende l’Athletic Bilbao con una doppietta. Finisce 3-1 per il Real

Il Real Madrid di Zidane ha vinto con l’Athletic Bilbao per 3-1 nella diciannovesima giornata di Liga, gara anticipata a causa della Supercoppa di Spagna che ci sarà in quella settimana.

Gli ospiti rimangono in 10 uomini dopo soli 13′ per il doppio giallo di Raul Garcia, i Blancos la sbloccano al 45+1′ con Toni Kroos. A inizio secondo tempo a sorpresa pareggia il Bilbao con Capa, ma Karim Benzema regala i tre punti al Real con un gol al 74′ e quello che chiude definitivamente i giochi nel recupero.

Con questa vittoria l’undici guidato da Zidane agguanta il primo posto a pari punti con l’Atletico Madrid e la Real Sociedad, ma i Colchoneros hanno due gare da recuperare.

