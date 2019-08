Liga: Benzema non basta, il Real impatta 1-1 con il Valladolid al Bernabeu

Il Real Madrid non va oltre l’1-1 contro il Valladolid nella seconda giornata del massimo campionato spagnolo. Al Bernabeu, la squadra di Zidane trova il vantaggio all’82’ con un gran gol di Karim Benzema, ma all’88’ arriva il pareggio di Sergi Guardiola che ha regalato un importante pareggio agli ospiti. Con questo 1-1, il Real Madrid sale a quota 4 punti in classifica, in attesa delle altre gare della giornata.

Foto: Le parisien