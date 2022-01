Liga, Barcellona ripreso dal Granada al 90′. Puertas gela Xavi: è 1-1

Finisce in parità per 1-1 la sfida tra Granada e Barcellona per la 20agiornata di Liga.

Un pareggio che frena le ambizioni dei catalani verso le prime posizioni. In apertura ripresa, al 48′ il vantaggio del Barcellona con de Jong, decisivo per la seconda gara di fila. Invece, a un minuto dal 90′, Puertas gela i blaugrana (in dieci uomini per l’espulsione di Gavi all’80’) e manda in visibilio i tifosi andalusi.

Finisce 1-1, con il Barcellona che fallisce il sorpasso all’Atletico Madrid al quarto posto.

Foto: Twitter Barcellona