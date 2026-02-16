Liga, Barcellona ko con il Girona. Il Real Madrid ora è primo
16/02/2026 | 23:55:07
Si conclude la giornata di Liga Spagnola. Clamoroso ko del Barcellona nel derby catalano contro il Girona. Va tutto storto alla squadra di Hansi Flick, che si fa ribaltare il vantaggio iniziale di Cubarsi, subendo le reti di Lemar e Fran Beltran con il 2-1 definitivo che arriva all’87’. Barça che spreca un calcio di rigore nel primo tempo, sullo 0-0, con Lamine Yamal. Con questo ko il Barcellona perde il primo posto in classifica, che va al Real Madrid.
Foto: sito Barcellona