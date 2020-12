Liga, Barcellona a valanga sul Valladolid (3-0). A segno Lenglet, Braithwaite e Messi

Tutto facile per il Barcellona nel quindicesimo turno di Liga, 3-0 in casa del Valladolid con Lenglet, Braithwaite e Messi a segno. I blaugrana con questo successo mantengono il quinto posto in campionato a quota 24 punti, nell’altra gara serale è 1-1 tra Villareal ed Athletic Bilbao, il “Sottomarino giallo” con questo pareggio raggiunge la Real Sociedad al terzo posto a 26 punti, due lunghezze sopra il Barca.

Foto Lenglet: Badiezhn