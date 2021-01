L’Atletico Madrid è sempre più in testa alla Liga, stasera è arrivata la vittoria sul Siviglia per 2-0, una rete per tempo con le firme di Correa e Saul. Ora i Colchoneros hanno 41 punti e due gare da recuperare, segue il Real a 37, terza piazza per il Barcellona a quota 34.

Foto: Sports Illustrated