Liga, Atletico già in vacanza: 0-0 in casa dell’Alaves

03/05/2025 | 16:38:00

Deludente pari a reti bianche dell’Atlético Madrid sul campo dell’Alavés in questa sfida che ha aperto il sabato di liga spagnola. Un pareggio che cambia poco per la compagine di Simeone che ormai è certa del terzo posto. Per l’Alaves un punticino importante in chiave salvezza.