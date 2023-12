Liga, Atletico e Siviglia in campo oggi per recuperare la quarta giornata

L’Atletico Madrid di Diego Simeone scenderà in campo questo pomeriggio contro il Siviglia per il recupero della quarta giornata di Liga. Un’occasione per i ragazzi allenati dal Cholo per cercare di agganciare il Barcellona al terzo posto in classifica a quota 38 punti, a sette lunghezze dalla coppia Real Madrid-Girona.

Appuntamento alle ore 16.15 al Wanda Metropolitano

Foto: sito ufficiale UEFA