Liga: altro pari del Barça, è 0-0 sul campo del Cadice. Espulso De Jong

Il Barcellona dopo l’1-1 casalingo contro il Granada pareggia ancora in casa del Cadice, stavolta a porte bianche.

Depay è l’unico a rendersi pericoloso per i blaugrana, mentre Ter Stegen deve salvare su Negredo al 47′ e su Sanchez all’81′. La doppia ammonizione di Frankie De Jong al 65′, capace di collezionare due gialli nel giro di quattro minuti, complica ulteriormente le cose. Koeman sempre più traballante sulla panchina dei catalani, secondo i media spagnoli la gara di oggi sarebbe stata un banco di prova importante e non è arrivato il risultato sperato.