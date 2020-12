Liga, al Barcellona non basta Messi: con il Valencia finisce 2-2

Il Barcellona è stato fermato sul pari (2-2) dal Valencia al Camp Nou. I blaugrana erano andati sotto al 29′, quando Diakhaby ha aperto le marcature per gli ospiti. Prima dell’intervallo arriva il gol di Messi (che eguaglia Pelé: sono 643 con un solo club) sugli sviluppi di un’azione nata da un rigore sbagliato proprio dall’argentino. Nella ripresa vantaggio del Barça con Araujo in mezza rovesciata dopo 7 minuti. Ma al 24′ Maxi Gomez ha trovato il gol del 2-2 finale. Il Barcellona, ora a 21 punti, è distante otto lunghezze dall’Atletico Madrid (che deve recuperare una partita in più dei catalani).

Foto: Mundo Deportivo