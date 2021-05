Liga: 0-0 tra Barca e Atletico Madrid. Domani il Real può andare in testa

In Liga Barcellona e Atletico Madrid fanno 0-0 al Camp Nou nella sfida decisiva per il titolo. Con questo pareggio diventa fondamentale il risultato di domani fra Real Madrid e Siviglia, con una vittoria i Blancos possono andare in vetta alla classifica alla pari con i cugini (gli scontri diretti sono a favore del Real). Nel match del Camp Nou l’Atletico Madrid ha messo in difficoltà i padroni di casa, che hanno trovato un maggiore equilibrio nella ripresa.

Foto: Twitter Barcellona