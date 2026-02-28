L’IFAB pronta ad approvare le modifiche su perdite di tempo e VAR

28/02/2026 | 11:42:41

Oggi, sabato 28 febbraio, l’IFAB si riunirà per approvare le nuove regole che entreranno in vigore dalla stagione 2026-2027. Tra le modifiche più rilevanti ci sono quelle relative alle perdite di tempo e al nuovo sistema VAR.

Per limitare le perdite di tempo, l’IFAB vuole stabilire un limite entro cui rimettere in gioco la palla dopo una rimessa laterale o un calcio d’angolo; inoltre, i giocatori sostituiti avranno 10 secondi di tempo per lasciare il terreno di gioco. Si sta anche valutando la possibilità di tenere fuori dal campo per un minuto i giocatori che necessitano di cure mediche, così da disincentivare eventuali simulazioni.

L’altra modifica riguarderà invece l’ampliamento del protocollo VAR: i secondi cartellini gialli entreranno tra le situazioni revisionabili, permettendo quindi al VAR di intervenire in caso di chiaro ed evidente errore.

Foto: X UEFA