L’idea di Ceferin per la Champions: “Garantire alle semifinaliste la qualificazione all’edizione successiva”

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, in un’intervista al Times, ha parlato delle novità che potrebbero essere introdotte a partite dalla prossima edizione della Champions League. La proposta è quella di garantire alle semifinaliste la qualificazione alla fase a gironi dell’edizione successiva. “Vorremmo proteggere squadre come l’Ajax di quest’anno o il Monaco e il Leicester di due anni fa. Il club olandese è arrivato in semifinale e ora deve vendere i giocatori più forti perché non sa se parteciperà alla prossima Champions. Alcune società vanno protette, discuteremo la proposta con i club e le leghe nel prossimo incontro”. Ceferin ha inoltre escluso la creazione della Super Lega: “Finché ci sarò io questa cosa non accadrà mai. Io presidente della Fifa? No, ma non si sa mai, se qualcuno mi avesse detto che sarei diventato presidente dell’Uefa avrei riso”.

Foto L’Equipe