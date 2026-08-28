Licina verso la Cremonese, ma per la Juve è un gioiello prezioso

28/08/2026 | 15:16:56

Adin Licina viaggia velocemente verso la Cremonese, confermata la nostra esclusiva di ieri sera. E soprattutto confermata la spiegazione sulla formula (prestito secco), ulteriore indizio che per la Juventus proprietaria del cartellino l’esterno offensivo-trequartista classe 2005 il tedesco è un patrimonio per il futuro. Ieri sera avevamo scritto che la Juve non vuole perdere il controllo del cartellino, andrà proprio così. Le voci dei giorni su un concreto inserimento di un club di Serie A erano completamente prive di fondamento. Licina per il club bianconero è un gioiello prezioso.

Foto: Instagram Licina