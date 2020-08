Lichtsteiner si ritira: “Ho preso la decisione dopo settimane di riflessione”

Dopo un ventennio passato tra i professionisti , l’ex terzino di Lazio e Juventus (in Italia) Stephan Lichtsteiner annuncia il ritiro dalle scene calcistiche. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato dopo un mese passato senza squadra, essendosi svincolato dall’ultima esperienza all’Augsburg in Germania. Lichtsteiner, 36 anni, ha in bacheca 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato

Stephan Lichtsteiner retires from active play

