Lichtsteiner: “La Juve vincerà 2-1 sulla Lazio. Rimonta scudetto possibile”

L’ex esterno della Juventus, Stephan Lichtsteiner ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Juve e Lazio, una partita da doppio ex.

Queste le sue parole: “Entrambe le squadre avranno grande pressione, perchè un pareggio non serve a nessuno e chi perde dovrà dire addio ai suoi obiettivi. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo Scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni di Champions. Come finirà? Credo 2-1 per i bianconeri. Quando la Juve deve vincere, vince”.

Lichtsteiner s’è poi soffermato anche sulla corsa Scudetto: “Certo che ci credo alla rimonta sull’Inter. La Juve sa come si vince, non si fa stressare dalla situazione. La qualità nella rosa non manca e i ragazzi sanno affrontare certe sfide. Ovvio, mancano molti elementi infortunati, bisogna fare di necessità virtù, ma deve stringere i denti e non pensare già al Porto”.

Foto: Sito Juve