Lichtsteiner: “Futuro? Ho in testa solo l’Augsburg. Euro 2021? Devo pensarci”

Stephan Lichtsteiner, 36enne terzino destro svizzero con ex Lazio e Juventus attualmente in Germania all’Augsburg, ha parlato del suo futuro in un’intervista all’agenzia di stampa SDA: “Futuro? Sinceramente non ci ho ancora pensato. Per adesso la mia attenzione è concentrata sul finire al meglio la stagione con l’Augsburg. Euro 2021? Parlo spesso col mio ct, Vladimir Petkovic, perché la sua opinione conta molto per me. Devo pensarci. Quando l’emergenza attuale sarà terminata ci incontreremo e discuteremo su come procedere”.