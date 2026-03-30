Lichtsteiner: “Conte e Allegri sono stati fondamentali per la mia carriera, lavorerò per diventare come loro”

30/03/2026 | 17:20:46

Il tecnico del Basilea Stephan Lichtsteiner, ha concesso una intervista al Corriere della sera, dove ha parlato della sua nuova vita da tecnico: “Conte e Allegri? I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni. Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore. Lavorerò sodo per avere una parabola da allenatore altrettanto di successo, anche se è molto difficile. Ma ero ambizioso e lo sono ancora. Allegri è eccellente nel team building. Sa creare un’ottima intesa in squadra e gestire molto bene i giocatori di punta nel corso di una stagione. È molto pragmatico e adatta fortemente il suo stile di gioco alla squadra che allena. I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni. Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore. Lavorerò sodo per avere una parabola da allenatore altrettanto di successo, anche se è molto difficile. Ma ero ambizioso e lo sono ancora”.

foto sito basilea