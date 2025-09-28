Lichtsteiner: “Conte e Allegri sanno bene come si vince. Uno lavora sui dettagli, l’altro ti lascia più libero”

Stephan Lichtsteiner, intervistato da La Gazzetta dello sport, ha parlato della sfida tra Napoli e Milan che mette i suoi ex allenatori Conte e Allegri l’uno contro l’altro: “Voglio bene a entrambi e non posso proprio scegliere. Due grandi maestri e due allenatori vincenti. Hanno scritto la storia del calcio e ci faranno divertire ancora. Li accomuna l’ossessione per la vittoria. Antonio la manifesta, Max la nasconde di più, ma hanno bene in testa cosa devono fare per vincere. E trovano sempre la chiave. E poi sono tatticamente preparatissimi: studiano il calcio. Conte è più costruttore, Allegri è più gestore. Ma ho letto e sentito tanti luoghi comuni su di loro. Non sono mica solo quello, hanno tantissime qualità. Con Conte ci si allena di più? Vero solo in parte, anche con Allegri si lavorava duramente. Conte lavora molto sui dettagli, ti dice cosa vuole e tu devi farlo, non si discute. Allegri concede più libertà in fase offensiva e con lui puoi parlare un po’ di più se una cosa non ti convince. Max è capace di fare una sostituzione che ribalta la partita modificando anche il modulo: punto di forza è il modo in cui legge la partita dalla panchina”.

FOTO X Lichtsteiner