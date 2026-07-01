Liberali, solo Como (dal 10 giugno): è fatta! La narrazione sul Milan senza un perché

01/07/2026 | 16:13:36

Mattia Liberali nuovo colpo del Como. Un nome che abbiamo accostato a Fabregas (una sua precisa richiesta) addirittura il 10 giugno, con forza. A quei tempi il Como seguiva anche Palacios, poi ha chiuso Nico Paz con il Real e ha continuato a lavorare sul centrocampista di proprietà del Catanzaro. Nelle ultime 72 ore abbiamo tenuto questa linea, senza cambiarla. Anche se nelle ultime 48 ore è andata avanti una narrazione sul Milan (ne ha parlato tizio e ci sono cascati quasi tutti…) che MAI abbiamo cavalcato, piena di contraddizioni e di “veline”. Il Milan può anche averci pensato, ma il Como era troppo avanti. E i rapporti deteriorati con Ibrahimovic di sicuro non avrebbero aiutato. Come raccontato stamattina, l’idea del club lariano era quella di chiudere in giornata per non correre il rischio di eventuali aste. È andata esattamente così, dopo l’ultimo via libera del classe 2007 che mette fine a presunti “inserimenti a sorpresa”… Se qualcuno continuerà ancora a parlare di Milan, amen.

Foto: Instagram Liberali