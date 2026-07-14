Liberali saluta il Catanzaro: “Sono cresciuto come calciatore e come persona”

14/07/2026 | 13:21:02

Liberali saluta il Catanzaro: “Ci sono esperienze che ti fanno crescere come calciatore e come persona, e questa è stata sicuramente una di quelle. Voglio ringraziare la società, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che ogni giorno hanno fatto parte di questo percorso. Porterò con me i momenti vissuti insieme, le difficoltà affrontate e le emozioni condivise. Un grazie speciale va ai tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno, in casa e in trasferta. Ora è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida, ma Catanzaro avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro” le parole sui social.

Foto: Instagram Liberali