Liberali: “Il gol? È stato bellissimo ma sono felice anche per la vittoria. Ho lavorato tanto e con la costanza i frutti arrivano”

18/10/2026 | 17:52:55

Il trequartista del Como, Mattia Liberali, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Il gol? È stato bellissimo ma sono felice anche per la vittoria che è stata sofferta. Ho lavorato tanto e con la costanza i frutti arrivano. Se vedo un cambio per quanto riguarda lo sviluppo dei giovani italiani in Serie A? Quest’anno vedo molti giovani e italiani, sono contentissimo per Cisse e ci sentiamo spesso. Ho scritto anche a Lulli, sono felicissimo per lui. Ho giocato con loro nelle giovanili e abbiamo fatto bene insieme e stanno dimostrando le loro qualità”.

Foto: X Como