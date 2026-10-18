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Liberali: “Il gol? È stato bellissimo ma sono felice anche per la vittoria. Ho lavorato tanto e con la costanza i frutti arrivano”

18/10/2026 | 17:52:55

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Il trequartista del Como, Mattia Liberali, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
“Il gol? È stato bellissimo ma sono felice anche per la vittoria che è stata sofferta. Ho lavorato tanto e con la costanza i frutti arrivano. Se vedo un cambio per quanto riguarda lo sviluppo dei giovani italiani in Serie A? Quest’anno vedo molti giovani e italiani, sono contentissimo per Cisse e ci sentiamo spesso. Ho scritto anche a Lulli, sono felicissimo per lui. Ho giocato con loro nelle giovanili e abbiamo fatto bene insieme e stanno dimostrando le loro qualità”.
Foto: X Como