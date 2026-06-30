Liberali, il Como lavora per andare fino in fondo. La verità su Ivanovic
30/06/2026 | 22:40:22
Il Como sta lavorando per andare fino in fondo e concretizzare l’operazione Mattia Liberali. C’è una clausola di 6 milioni da pagare (il 50 per cento spetta al Milan) e una rincorsa che – ricordiamo – vi abbiamo svelato lo scorso 10 giugno. Il Sassuolo spera ancora (Aquilani conosce benissimo Liberali per averlo allenato a Catanzaro), ma il Como confida di andare fino in fondo. Non escludiamo inserimenti che, è giusto ribadirlo, fin qui non si sono materializzati. Negli ultimi giorni è stato accostato al club l’attaccante Ivanovic del Benfica, seguito da almeno un paio di sessione. Ma fin qui non è emersa l’intenzione di affondare.
Foto: Instagram Liberali
Foto: Instagram Liberali