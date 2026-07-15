Liberali: “È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. La filosofia di gioco del mister penso sia perfetta per me”

15/07/2026 | 17:52:52

Il nuovo calciatore del Como Mattia Liberali, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l’ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi”.

Foto: X Como