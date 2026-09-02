Liberali è il miglior giovane della Serie B 2025-26: “Al Como livello altissimo. Il gruppo mi ha accolto bene”

02/09/2026 | 22:09:33

Mattia Liberali è il miglior giovane della Serie B 2025-26, con il Catanzaro.

Il ragazzo è passato in estate al Como e al Gran Galà del Calcio ha così parlato: “E’ stato un impatto importante quello con Fabregas e con il Como, il livello è molto alto però mi sento bene e la squadra mi ha fatto subito fatto sentire parte integrante del gruppo”.

A quando l’appuntamento con la Nazionale maggiore? “E’ il sogno di tutti i bambini vestire l’azzurro, spero di farlo un giorno”.

Foto: X Como