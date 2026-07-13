Liberali-Como: visite al via a Monza. Solo Fabregas (dal 10 giugno)

13/07/2026 | 10:55:56

Giorno di visite per Mattia Liberali, in una clinica di Monza. Il centrocampista offensivo è pronto per il Como e per un salto di qualità in carriera. Il club lombardo pagherà al Catanzaro i 6 milioni della clausola, il 50 per cento andrà al Milan. Lo stesso Milan che a fine giugno era stato accostato con forza per un clamoroso ritorno, senza che davvero ci fossero le condizioni. Infatti il primo luglio si è chiusa l’operazione che vi avevamo anticipato a partire dal 10 giugno: i primi contatti con il Como, allora impegnato nell’affare Nico Paz, una precisa richiesta di Fabregas. Il vantaggio mantenuto e consolidato, presto arriverà l’annuncio.

Foto: Instagram Liberali