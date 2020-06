L’Honved vince la Coppa d’Ungheria: festa in mezzo a migliaia di tifosi. Le immagini

L’Honved alza al cielo la Coppa di Ungheria dopo aver superato 2-1 in finale il Mezokovesd. La squadra ungherese conquista il titolo grazie alla doppietta di Djordje Kamber e poi, a fine gara, scoppia la festa: i giocatori esultano in mezzo a migliaia di tifosi (allo stadio presenti 10mila persone), come testimoniano le immagini sottostanti:

En Hungría: con gente y ¡con fiesta! Djordje Kamber fue el héroe del Honved y, con un doblete, le dio la victoria 2-1 a su equipo vs. Mezokovesd para gritar campeones de la Copa en el Puskas Arena de Budapest. Goleador en la cancha y líder ¡en la tribuna! pic.twitter.com/eHnGXiAPLE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2020

Foto: