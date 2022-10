L’Hellas ci prova, ma Tonali regala i tre punti al Milan: termina 1-2 al Bentegodi

Termina 1-2 al Bentegodi tra Hellas Verona e Milan. I rossoneri passano in vantaggio al 9′: errore di Hrustic, con un retropassaggio killer che fa arrivare il pallone dalle parti di Leao. Il portoghese semina Magnani in area, sul lato sinistro, mette il pallone dentro che sbatte su Miguel Veloso e rotola alle spalle di Montipò per lo 0-1. Vantaggio che dura pochi minuti. Infatti, al 19′ i padroni di casa trovano il gol del pareggio: Gunter prova una sorta di tiro-cross con il pallone che si insacca alle spalle di Tatarusanu anche grazie al tocco maldestro di Gabbia. Nella ripresa partono bene gli uomini di Bocchetti che al 56′ sfiorano il vantaggio con Piccoli con un colpo di testa che si stampa sulla traversa e, successivamente, Gunter manda la palla sopra la traversa. Ma saranno i rossoneri, all’81’, a passare in vantaggio grazie a Tonali che sfrutta un assist filtrante preciso del compagno Rebic. Ma il Verona non molla e continua a cercare il gol. E lo sfiorerà all’ 87′ quando Piccoli verrà fermato da un intervento straordinario del subentrato Thiaw. Una buona prova per il primo Hellas di Bocchetti, ma il Milan passa 2-1 al Bentegodi e trova la terza vittoria esterna consecutiva. Continua così l’inseguimento rossonero al Napoli capolista.

Foto: Instagram Milan