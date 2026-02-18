Lezzerini: “Tornare titolare con la Fiorentina dopo quasi 10 anni è emozionante”

Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League.

Queste le sue parole: “Quali sensazioni dopo 9 anni e mezzo come titolare nella Fiorentina? Avrà degli accorgimenti vista la temperatura particolarmente rigida? “Dopo 9 anni e mezzo ci sarà un’emozione, grande, forte. Sono felice ed emozionato. Starò più coperto possibile, con calzamaglia e tutto il resto, oltre a tenermi in movimento anche quando l’azione sarà lontano”.

Cosa possono dare i tanti giovani aggregati? Lei che ruolo ha all’interno di questo gruppo? “E’ bello vederli quando ci sono. Io cerco di aiutarli, anche con una parola “cattiva”. Io voglio essere visto come una grande persona per prima cosa, poi anche come calciatore”.

Qual è la pressione più grossa dopo tanto tempo? “Bisogna imparare a convivere con le paure, anche perché a volte sono positive visto che fanno tenere alta l’attenzione. Cerco di viverla serenamente”.

Le sue emozioni in questi 9 anni e mezzo? “Ho costruito la mia carriera in una categoria minore, ma è stato bello e soddisfacente perché ho lottato per obiettivi veri. E’ stato un percorso bello, domani si chiude un cerchio e spero di iniziarne un altro”.

Foto: X Lezzerini