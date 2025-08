Lezzerini: “Tornare qui mi dà i brividi, voglio essere costante e migliorare ogni giorno”

Tornato alla Fiorentina come terzo portiere, Luca Lezzerini ha raccontato ai canali ufficiali del club le sensazioni legate al suo ritorno e alla nuova avventura con i Viola. “Il Viola Park mi ha lasciato a bocca aperta, è molto più grande di quanto immaginassi. Anche se sono passati anni, è cambiato tutto, nonostante sembri lo stesso posto”. Il suo ricordo più vivido in maglia viola resta la prima partita da titolare all’Olimpico contro la Lazio: “È sicuramente uno dei momenti più intensi della mia esperienza qui”. Sul gruppo portieri ancora in fase di conoscenza, Lezzerini ha espresso grande stima per i compagni: “David mi trasmette molta serenità, mentre con Martinelli mi rivedo in un percorso simile, tra prime presenze e difficoltà iniziali”. Riguardo alla chiamata per tornare a Firenze, il portiere ha spiegato: “È stata una trattativa lunga ma allo stesso tempo rapida. Ho valutato altre proposte, ma ho sempre sperato che la Fiorentina potesse essere la mia destinazione e alla fine è andata bene”. Infine, Lezzerini ha spiegato cosa vuole dare in più rispetto alla sua precedente esperienza: “Voglio essere costante negli allenamenti e migliorarmi ogni giorno. Spero di portare esperienza e qualcosa in più nello spogliatoio. Tornare qui mi dà i brividi: molti dello staff sono amici, ma dovrò guadagnarmi il posto nel gruppo tra i compagni.”

Foto: insta fiorentina